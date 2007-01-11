Російського мільярдера заарештували у Куршевелі за наркотики і повій

Михайло Прохоров

Глава "Норнікелю" і співвласник компанії "Інтеррос" 41-річний мільярдер Михайло Прохоров був затриманий в ході поліцейської операції по боротьбі з проституцією. Напередодні видання "Газета GZT" вже повідомляло, що затримання відбулося 9 січня. У вівторок близько 21:00 представники поліцейського управління Ліона затримали в Куршевелі більше 20 чоловік - як повій, так і їхніх клієнтів. Клієнти - переважно російські громадяни, громадянство жриць кохання поліція обнародувати не поспішає. Проте відомо, що в Куршевель дівчат-"голддіггерів" (золотошукачок) возить "трейдер російських красунь" Петро Лістерман.

Сьогодні інформацію про затримання Михайла Прохорова підтвердили газеті "Відомості" друзі олігарха. Разом з ним, за даними французьких ЗМІ, поліція також затримала його партнера Олега Байбакова. У чому підозрюють росіян, не відомо, але, за версією ліонських журналістів, це пов`язано з наркотиками, проституцією і відмиванням грошей. Посилаючись на журналіста ліонського видання Le Progres, газета пише, що серед затриманих є і депутат Держдуми, прізвище якого не називається.

Спікер Держдуми Борис Гризлов заявив сьогодні журналістам, що інформації про затримання у Франції депутата в Держдумі немає і з подібним питанням треба звертатися до посольства РФ у Франції.

Але посольство РФ в Парижі нічого не знає про події, повідомив РІА "Новини" прес-аташе російського посольства Сергій Парінов. За його словами, в даний час співробітники російського консульства займаються перевіркою цих відомостей.

Топ-менеджер великого російського холдингу, який зараз відпочиває у Куршевелі, говорить, що разом із Прохоровим поліція затримала його помічника Дмитра Шатова і кілька дівчат (за версією іншого бізнесмена, дівчат було три).

Джерело у французькій поліції повідомило "Извєстіям", що в Куршевелі дійсно була проведена серія арештів, пов`язаних з розслідуванням справи про проституцію і сутенерство. Джерело заявило, що йдеться "не тільки про російських заможних відвідувачів гірськолижного курорту".

За деякими даними, на даний момент всі затримані росіяни відпущені і справи проти них припинені.

У "Норильскому нікелі" заявили, що все це "абсолютне непорозуміння, яке має найближчим часом благополучно вирішитися, тому що менеджмент "Норильского нікелю" - абсолютно законослухняні люди, які займаються серйозним бізнесом". "Жодної офіційної інформації немає, вона не надходила з будь-яких офіційних французьких джерел. Гендиректор у відпустці і буде на роботі у понеділок", - сказав "Інтерфаксу" голова департаменту громадських зв`язків "Норильского нікелю" Сергій Черніцин.

Менеджер курорту Куршевель Зенін Деніз заявив, що у вівторок французька поліція проводила в Куршевелі, а також на деяких інших курортах операцію по боротьбі з проституцією. У Куршевелі, за його інформацією, поліцейські перевірили три готелі, причому обшукували переважно номери росіян.

Як стало відомо газеті, в операції брав участь великий загін поліцейських, приблизно 40 чоловік, які відвезли затриманих до Ліона. В той же час, в поліції курорту заявили, що їх ні про що не попереджали, і жодні подробиці, так само як і число заарештованих, їм не відомі.

Серед російських туристів в Куршевелі вже розповсюдилися чутки, що затримання Прохорова пов`язане з його захопленням жінками. Очевидці відзначали, що бачили його днями в компанії "дуже молодих" дівчат. Правда, інший завсідник цього курорту і шанувальник жінок стверджує, що "з віком там все було в порядку". Він вже в курсі, що французькі правоохоронні органи зараз проводять облави на повій на курортах, уподобаних росіянами. А Прохорова і його супутників затримали як свідків за фактом сутенерства.

Як стало відомо зі слів представника компанії "Інтеррос", Прохоров перебуває у відпустці на французькому курорті і має повернутися найближчим понеділком. Зв`язку з Прохоровим зараз немає навіть у адвокатів, які зустрінуться із затриманими тільки у четвер.

Куршевель - один з найдорожчих і фешенебельних альпійських курортів - полюбився російським олігархам з легкої руки співвласників "Інтерроса". Володимир Потанін зазвичай святкує тут свій день народження, а Прохоров влаштовує галасливі вечірки з натовпами молодих дівчат. Але у місцевої поліції ніколи не було претензій до магната, який щедро витрачав гроші, відзначає один з його знайомих. "Просто французів розібрали заздрощі, що російські олігархи так шикарно відпочивають", - вважає один із завсідників російської тусовки у Франції.

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