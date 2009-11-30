ВАЗ зіткнувся з іномаркою: один загиблий, четверо травмованих
10:34, 30 листопада 2009Разное
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ДТП на Миколаївщині
На Миколаївщині під час дорожньо-транспортної пригоди одна особа загинула, четверо травмовано.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вчора вранці на 170-му км автодороги Ульянівка-Миколаїв водій автомобіля “ВАЗ-21104”, рухаючись у напрямку міста Вознесенськ, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Fiat, що рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП водій автомобіля “ВАЗ” від отриманих травм загинув, а пасажир цього ж автомобіля та водій і двоє пасажирів автомобіля Fiat отримали тілесні ушкодження.
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