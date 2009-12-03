У Києві безперервно замінюють світлофори

У Києві 19 перехресть до кінця року планують обладнати сучасними світлодіодними світлофорами.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

За його словами, роботи із заміни світлофорів та встановлення світлофорних об’єктів у столиці ведуться безупинно.

«Безпека водіїв та пасажирів напряму залежить від якісних світлофорних об’єктів. Лише світлодіодні світлофори достатньо яскраві за будь-яких погодних умов. Їх чітко видно навіть у дощову та туманну погоду. Ще одна їхня незаперечна перевага – економія енергії та невисока вартість обслуговування. Саме тому ми робимо все можливе, щоб у найкоротші терміни прибрати з вулиць Києва застарілі лампові світлофори», – зазначив Д.БАСС.

Вже наступного року, за його словами, у Києві не буде жодного застарілого лампового світлофора.

У планах міської влади на цей місяць, крім заміни старих світлофорів на сучасні, заплановано також будівництво трьох світлофорних об’єктів на перехрестях: вул. Заболотного, 138; просп. Героїв Сталінграду, 4 та Столичне шосе (зупинка «Конча-Заспа»).

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2008 р. секретар Київради Олесь ДОВГИЙ повідомив про плани міської влади встановити систему інтелектуального управління транспортом в Києві, завдяки якій на 20-30% зменшиться затримка транспорту, на 10-15% знизиться аварійність на дорогах. В рамках впровадження цієї системи було заплановано, зокрема, замінити близько 3,5 тисяч старих лампових світлофорів на нові діодні.