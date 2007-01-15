Сексуальні символи української політики або Чому Юля розплела косу

Знаєте, після голосування фракції БЮТ спільно з Партією Регіонів за Закон про Кабінет Міністрів все раптово стало на свої місця. Бо до цієї події існував якийсь перекіс у сприйнятті політичного життя країни. Виникала ілюзія, що парламентом «рулює» зрадницька більшість на чолі з соціалістами, комуністами і регіоналами, яка час від часу «нагинає» велику частину безвольних нашоукраїнців. Цим негідникам протистоїть відчайдушна меншість, ядро якої складає БЮТ, частина представників «Нашої України» і незгодних з Морозом «рожевих».

Фактичне приєднання Юлії Володимирівни до коаліції розвіяло міф про непідкупність опозиції. Після голосування щодо урізання повноважень «помаранчевого» президента і передачі їх «біло-блакитному» Кабміну БЮТовці виправдовувалися за скоєне, щось бурмочучи про “запобігання протистоянню і хаосу між двома секретаріатами Президента і прем`єр-міністра”. Знаючи, що це виглядатиме, м`яко кажучи, невпевнено, Юлія Володимирівна зробила простий і геніальний хід: вона розплела косу! І тоді перші шпальти ЗМІ відразу зарясніли відповідними заголовками. Відзначимо, в Україні більше люблять говорити про перукарів і наряди Юлії Володимирівни, ніж про її ділові якості. БЮТівські піарники це знають і чудово цим користуються, тому кращого способу відвернути увагу від довершеної зради, ніж змінити зачіску, і не придумаєш.

Мені ж спало на думку наступне. У стародавньому Китаї дрібні царі, що здалися на милість великому імператорові, віддавали, кланяючися, переможцеві свій меч. Ритуал зобов`язував приходити в палац голими, з розпущеним волоссям. Тільки у такому разі капітуляція вважалася повною.

А той, кому більше подобається обговорювати куртуазні подробиці життя лідера парламентської «опозиції», напевно подумав, що розплетена жіноча коса - символ ночі, що наближається. Чи варто говорити, що це ніч для чоловіка і жінки, яку вони зовсім не збираються присвятити грі в шахи. «Не розплітайте коси до вечірньої роси; суджений прийде, сам розплете», «Як чоловік у першу шлюбну ніч косу дівочу розплете - все, назад дороги немає», - говорили з цього приводу в народі. Звичайно, в даному випадку йдеться далеко не про першу ніч, але вже точно про шлюбну. Можна сказати, що символ жіночої капітуляції перед сильним чоловічим началом очевидний. Переможця називати не буду.

Якщо вже говорити про сексуальні символи, то не можна не пригадати слова колишнього політолога Видріна. Він порівнював українську політику з Кама-Сутрою, де кількість учасників оргії обмежена, а кількість поз - ні, тому так чи інакше кожен рано чи пізно опиняється в тій чи іншій позі. Справедливість своїх слів Видрін підтвердив на власному прикладі, залучившися до гри. Дмитро Ігнатович довго спостерігав за тим, що відбувається, а потім не витримав і приєднався до процесу як член БЮТ, який днями благополучно віддався Регіонам і отримав задоволення. Все логічно, все сходиться.

Власне, для тих, хто уважно стежить за українською політикою, зрада БЮТ сенсацією не була: Юлія Володимирівна не принциповіша і не продажніша, ніж інші політики - сьогодні вони всі однакові в цьому сенсі. Ті самі індійські гуру, знавці Кама-Сутри, пояснюють це тим, що зараз у всьому світі світська влада знаходиться в руках тих, хто в минулому житті не належав до касти правителів - раджів. Нами управляють колишні шудри, ті, хто в минулих втіленнях був слугою, ремісником, залежним і підлеглим працівником. Все це, звичайно, казки, зате який у них натяк, і ви не подумайте, що автор у них вірить. Як же в цій ситуації чинити нам, простим політичним юзерам? Порада тільки одна: якщо не хочете розчаровуватися, не створюйте собі кумирів, в першу чергу політичних.

Олексій Подорожний, Харків P.S. Написане є проплаченою заказухою. Автор куплений «Нашою Україною», БЮТ, комуністами, соціалістами, ПРУ і всіма іншими партіями, назви яких ви тільки знаєте.