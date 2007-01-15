У Києві горів Троєщинський ринок

Сьогодні в Києві на Троєщині була ліквідована пожежа на ринку з продажу меблів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, повідомлення про пожежу по спецлінії «01» надійшло о 12.51.

З`ясувалося, що в результаті проведення зварювальних робіт загорівся один із павільйонів з посудом і господарчими товарами. Вогонь швидко розповсюдився на сусідні торгові павільйони.

Пожежно-рятувальні підрозділи, прибувши на місце, зразу ж приступили до гасіння пожежі, прагнучи відсікти полум`я від інших торгових павільйонів. Швидкому розповсюдженню вогню сприяв сильний вітер і велика пожежонебезпечна завантаженість торгових точок. Вогонь загасили через 20 хвилин - о 13.14.

В результаті пожежі постраждало 5 павільйонів: у одному з них товари згоріли повністю, в інших чотирьох частково пошкоджене майно (посуд, госптовари, меблі).