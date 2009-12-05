По всій Росії почалася перевірка піротехніки

Мер Москви Юрій Лужков найближчим часом підпише розпорядження про заборону використання фейєрверків і вогняних прикрас на масових заходах.

"У зв`язку з тим, що cталося (пожежа і загибель 109 людей у нічному клубі в Пермі) і особливо із святами, що наближаються, ми ухвалюємо рішення про заборону використання вогню на масових заходах. Це стосується і так званого "холодного вогню", - сказав Лужков. Особлива увага, за його словами, також буде приділена протипожежній безпеці на святкових заходах у грудні.

У суботу в Генеральній прокуратурі РФ відбулася екстрена нарада, на якій прокурорам всіх регіонів було наказано до 15 грудня організувати "перевірки дотримання законодавства в місцях масового перебування людей". Особливу увагу прокурори приділять "дотриманню організаціями норм і правил пожежної безпеки, а також порядку зберігання, реалізації і використання піротехнічних виробів".

Міліція по всій Росії вже почала масштабні перевірки місць зберігання виготовлення і реалізації піротехнічних виробів, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на заступника начальника Департаменту охорони громадського порядку МВС Росії.

У Пермі за справою про пожежу в нічному клубі затримані 5 підозрюваних, ще один – серед постраждалих у лікарні, повідомляє прес-служба Слідчого комітету при прокуратурі (СКП) РФ.

За ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.219 Кримінального кодексу РФ (порушення правил пожежної безпеки, що призвело до смерті двох і більше осіб) слідчі органи затримали виконавчого директора кафе-бару "Хромая лошадь", одного із співзасновників, встановили місцезнаходження арт-директора, другого співзасновника і індивідуального підприємця, який встановив піротехніку. Ще один підозрюваний - орендар приміщення - перебуває в лікарні у тяжкому стані. Він був у клубі під час пожежі.

Постраждалим у пожежі в "Хромой лошади" зроблять безплатні пластичні операції. Про це повідомляє агентство ІТАР-ТАРС з посиланням на Міністерство охорони здоров`я країни. За словами співрозмовника агентства, кілька керівників приватних клінік пластичної хірургії звернулися до міністерства з пропозицією надати безкоштовну допомогу відвідувачам клубу.