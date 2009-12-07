Російський офіцер в Україні отримав 5 місяців

Громадянин Російської Федерації, що є діючим офіцером Збройних cил Росії, за незаконне ввезення зброї в Україну отримав 5 місяців позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Встановлено, що росіянин контрабандно провіз пістолет «Макарова» та бойові патрони до нього, приховавши їх в сумці на верхній полиці купе потягу сполученням «Москва-Севастополь». В ході слідства з‘ясувалося, що пістолет та боєприпаси до нього капітан Збройних сил РФ незаконно добув під час проведення бойових дій на території Чечні. Виявилося, що цей офіцер неодноразово брав участь у військових операціях у Південній Осетії та Дагестані, має відповідну бойову та фізичну підготовку.

У пункті пропуску «Козача Лопань» Харківської митниці правопорушник не заявив про наявність вказаних предметів працівникам митних органів під час митного контролю. Приховану таким чином зброю та боєприпаси зловмисник доставив у Запоріжжя.

У вересні 2009 року слідчими СБУ було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

25 листопада вироком Запорізького районного суду російського офіцера визнано винним та засуджено до 5 місяців позбавлення волі. Зброю і боєприпаси вилучено.