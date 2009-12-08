Водій їздив з картоном замість лобового скла (фото)

Китайська дорожня поліція затримала в провінції Хенань чоловіка, який проїхав кількасот кілометрів з картоном замість лобового скла вантажівки. Про це повідомляє Ananova з посиланням на China News Network.

За даними видання, водій потрапив в аварію і залишився без лобового скла. Замість того, щоб полагодити машину, власник замінив скло картоном і поїхав далі. Поліція звернула на нього увагу лише за кілька днів.

Повідомляється, що коли на дорозі були інші машини, китаєць висувався крізь бокове вікно, щоб бачити їх. Проте їхати так постійно не міг, насамперед через низьку температуру, яку було ще складніше терпіти на високій швидкості.

Решту часу водій дивився на дорогу через маленькі дірочки, зроблені в картоні. На думку поліцейських, такий спосіб водіння становив дуже серйозну загрозу для навколишніх. Співробітники дорожньої поліції відправили машину на стоянку і заборонили їздити на ній до ремонту.

Лента.ру