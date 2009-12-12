Ющенко хоче розібратися, на які гроші спить чоловік Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що нація має право знати, за рахунок яких коштів живе прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу на урочистостях з нагоди надання Тернопільському державному технічному університету статусу національного він висловив здивування даними декларації про доходи Ю.ТИМОШЕНКО.

«Один із моїх опонентів, якого я переможу, звичайно, – це Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО – пише декларацію. Квартири немає, дачі немає, «Запорожця» немає, земельки, ну хоч 4 сотки, немає. Людина прожила майже 50 років в Україні. Тут в залі сидять люди, то підніміть руку, може хтось у подібній ситуації, як прем’єр-міністр. У вас немає такого враження, що з нас лохів роблять, що так не повинно бути?», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО була другим президентом компанії «Єдині енергетичні системи України», коли «першого президента цієї найбагатшої, наймогутнішої енергетичної компанії України посадили в тюрму». «Ця людина володіє найбільшою офшорною компанією в Кіпрі, і в цієї людини немає квартири, немає земельки. На запитання, як утримується родина, Юлія Володимирівна каже, що коли вона приходить, чоловік вже спить, іде – він ще спить. То хто заробляє?» – дивується Президент.

За його словами, в прямому ефірі телебачення Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не знає, як називається фірма її чоловіка.

«Але нація має право знати, за рахунок яких коштів живе прем’єр-міністр, і яка у нього фірма, чи у чоловіка, як ця фірма працює з бюджетом нації, коли востаннє цю структуру перевіряла податкова адміністрація, чи прем’єр не «кришує» цю фірму, чи ця фірма не працює на держзамовлення. Тобто показати, що це отака фірма, отак вона працює, і коли я стану Президентом, так працюватиме 720 тис. суб’єктів господарювання. Бо я так дома роблю, і в людях так буду робити», – сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому додав, що за нинішніх обставин «якщо буде в людях, так як зараз вдома, – то буде тотальна катастрофа».