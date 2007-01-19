Автомобіль ДАІ на смерть збив пішохода

У Запоріжжі автомобіль Державтоінспекції на смерть збив пішохода.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому облуправлінні ДАІ, трагедія сталася напередодні о 7.20 ранку на центральному проспекті Запоріжжя - проспекті Леніна.

"За попередніми даними, винуватець ДТП зі смертельним результатом - сам потерпілий: чоловік вискочив на проїжджу частину в невстановленому місці - практично над підземним переходом на перетині проспекту Леніна і вул. Сталеварів", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, у цей момент ділянка дороги була така заповнена автомобілями, що, не зважаючи на застосоване екстрене гальмування, уникнути зіткнення машини ДАІ, що поверталася з патрулювання, й пішохода не вдалося.

Від одержаних травм чоловік помер на місці події.

Однозначно обставини й причини трагедії встановлять співробітники слідства, які на даний момент продовжують проводити слідчі дії.