Сили оборони добивають фрегат 'Адмірал Ессен': деталі операції у Новоросійську

Корабель є носієм "Калібрів", які агресор постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Сили оборони уразили у Новоросійську низку важливих цілей противника, серед яких – фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірал Ессен", який вже потрапляв під удари українських військових.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"У ніч на 9 вересня оператори департаменту активних дій ГУР МО України в межах спільної з іншими складовими Сил оборони держави deepstrike-операції уразили інфраструктуру військово-морської бази Росії у Новоросійську, а також – ворожий фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356", - йдеться у повідомленні.

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За даними розвідки, внаслідок влучних ударів на палубній надбудові корабля виникла пожежа.

Зазначається, що "Адмірал Ессен" – носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр", які Росія постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

У ГУР нагадали, що у серпні 2026 року ГУР та Сили оборони України уразили російські ракетоносії "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", а також патрульний корабель "Васілій Биков".

Атака на Новоросійськ 9 вересня

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді сьогодні повідомив, що у Новоросійську вночі 9 вересня комплексним ударом Сил оборони уражено російські плавзасоби, у тому числі ракетоносії. Також він зазначив, що в Анапі знищено палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 та 2 комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджику.

Як писав УНІАН, у ніч на 12 серпня унаслідок спільної операції ГУР та Сил оборони України у порту Новоросійськ (РФ) уражено кораблі та інші важливі цілі Росії. Зокрема, йшлося про фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", які є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр", патрульний корабель "Васілій Биков" та інфраструктуру нафтобази "Грушовая", нафтоналивного термінала "Шесхаріс" та РЛС 30Н6Е зі складу комплексу С-300.

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