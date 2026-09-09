Росіяни переходять на цифровий зв’язок у 'Молніях': Флеш пояснив, чим це загрожує Україні

За словами експерта, вже зараз варто подумати над додаванням функції виявлення цифрового відео до систем перехоплення.

Російські окупанти дедалі частіше використовують цифрову систему передачі відео на ударних безпілотниках "Молнія". Про це в коментарі УНІАН розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

"На "Молніях" дедалі частіше зустрічається цифрова система передачі відео. Треба бути готовими до того, що цифрове відео колись повністю замінить аналогове (в першу чергу на крилах), і всі портативні детектори та стаціонарні пункти прийому аналогового відео стануть неефективними", - зазначив він.

Тому, за словами експерта, вже зараз варто подумати над додаванням функції виявлення цифрового відео до систем перехоплення.

Відео дня

"Зображення ми не побачимо, але наявність побачимо, пеленг визначимо (попередимо користувача про загрозу)", - пояснив Флеш.

Ударні безпілотники типу "Молнія" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Флеш попередив про нові налаштування російських "Молній". Зокрема російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу "Молнія" на нових відеочастотах, які більшість використовуваних детекторів або взагалі не фіксують, або виявляють з великими труднощами.

Зокрема, противник почав використовувати на "Молніях" діапазон відеочастот 4,1-4,5 ГГц (4,3-4,5 ГГц). Більшість детекторів не бачать ці частоти або бачать погано.

Головною особливістю цих дронів вважається їхня низька вартість і можливість масового виробництва. За відкритими даними, собівартість одного такого апарата оцінюється приблизно в 300 доларів.

Конструкція "Молнії" максимально спрощена: вона виготовляється з фанери, пінопласту, легких металевих елементів і комплектується доступною комерційною електронікою китайського виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: