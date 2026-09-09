Україна представила нову ракету для комплексу 'Вільха' з дальністю понад 100 км

Її довжина - 7,6 метра, а загальна маса - 907 кілограмів.

Україна представила нову ракету для комплексу "Вільха", яка перебуває на завершальному етапі випробувань. Як повідомляє "Мілітарний", ракету, розробником якої є Конструкторське бюро "ЛУЧ", показано на виставці MSPO 2026.

Зазначається, що її максимальна дальність - 110 кілометрів, а бойова частина - 220 кілограмів, калібр - 300 мм, довжина - 7,6 метра, а загальна маса - 907 кілограмів.

Ракета здатна коригувати траєкторію за заданими координатами впродовж усього польоту, використовуючи супутникову навігацію та бортову інерційну систему.

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"Представлений на виставці зразок помітно відрізняється від попередніх боєприпасів сімейства: ракета отримала змінену хвостову частину з обертовим блоком. У попередній конструкції під час польоту навколо поздовжньої осі оберталася вся ракета. Завдяки такому рішенню корпус ракети залишається стабілізованим у польоті", - пише видання.

Нові розробки України в озброєнні

Як повідомляв УНІАН, Україна показала складові мультикаліберного зенітного ракетного комплексу "Шершень". Зокрема, пункт управління з місцями роботи командира та оператора, пускову установку та оглядову радіолокаційну станцію.

Комплекс може використовувати як радянські ракети типу Р-60, Р-73 та Р-27, так і західні AIM-9 та AIM-132. До його складу входять станція супроводження цілей, пункт бойового управління та до чотирьох пускових установок.

Водночас оглядова радіолокаційна станція комплексу може бути інтегрована будь-яка, а також він може використовувати інформацію з мобільних автоматизованих систем управління (АСУ) силами та засобами авіації, протиповітряної оборони ЗСУ "Ореанда" або "Віраж-Планшет". Своєю чергою цей ЗРК може працювати з системою "Кречет" та отримувати інформацію від інших РЛС і джерел виявлення повітряних цілей.

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