Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 10 вересня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,99 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 10 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,65 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,99 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 35 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,67/44,70 грн/дол., а до євро - 52,03/52,04 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 9 вересня зріс на 9 копійок і складав 44,87 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,39 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав також на 9 копійок і становив 52,14 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,50 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 20 копійок і становив 44,80 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 30 копійок і складав 52,25 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,20 гривні, а євро - за курсом 51,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

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