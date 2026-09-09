Росіяни вдарили по ТРЦ в Сумах: є загиблі та поранені

Унаслідок удару виникла пожежа.

Російські окупанти вдарили по торгово-розважальному центру в Сумах, є загиблі та поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації.

"Прицільно ударним БпЛА ворог поцілив по території торгово-розважального центру в Сумах. Наразі підтверджено загибель однієї людини. Попередньо, кількість загиблих може бути більшою", - підкреслив він.

Крім того, додав Григоров, унаслідок удару по ТРЦ є й поранені. Інформація щодо них уточнюється.

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"Пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ. Виникла пожежа. На місці працюють усі необхідні служби. Тривають ліквідація наслідків та рятувальна операція", - повідомив голова ОВА.

Він також наголосив, що існує загроза повторних ударів. Тож потрібно не перебувати поруч із місцем влучання та залишатися у безпечних місцях.

Згодом Григоров додав, що наразі відомо вже про трьох загиблих внаслідок атаки по території ТРЦ.

"Двоє людей поранені. Інформація уточнюється. Триває ліквідація наслідків", - написав начальник ОВА.

Згодом начальник Сумської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед поранених є 16-річна дитина.

Кривошеєнко зазначив, що четверо травмованих , за оцінкою лікарів, перебувають у тяжкому стані.

"Інформація щодо стану постраждалих оновлюється", - додав він.

Удари росіян по території України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 вересня, росіяни дронами атакували Київ. Зокрема, дрон влучив в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12 поверсі виникло загоряння, було зафіксовано руйнування стін.

Крім того, внаслідок влучання безпілотника виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку.

У Київській міській військовій адміністрації заявили про загибель жінки внаслідок влучання БпЛА в 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Повідомлялося про 14 постраждалих від ворожої атаки по столиці за день.

Крім того, ворог завдав удару безпілотником типу "Шахед" по потягу сполученням "Харків – Ізюм". Дрон поцілив у задню частину потяга. Виникла пожежа. Повідомлялося про сімох постраждалих, які госпіталізували.

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