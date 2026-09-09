Apple покаже нові iPhone вже за декілька годин: останні чутки та витоки

Перевірити чутки можна буде вже о 20:00 за київським часом.

Сьогодні, 9 вересня, о 20:00 за київським часом Apple проведе головну презентацію року. Очікується, що компанія представить перший складаний iPhone, iPhone 18 Pro і 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 та Ultra 4, AirPods 5 і, можливо, інші новинки.

Незадовго до заходу Bloomberg оприлюднив одразу 20 останніх подробиць про майбутні пристрої.

Складаний iPhone називатиметься iPhone Duo.

iPhone Duo отримає підтримку Apple Pencil.

Поставки iPhone Duo покупцям почнуться вже в жовтні. При цьому поки що невідомо, коли відкриються попередні замовлення.

iPhone Duo буде доступний у білому та темно-синьому кольорах.

Базова версія iPhone Duo матиме 256 ГБ пам'яті. У США ціна смартфона стартуватиме від $1999.

iPhone Duo буде оснащений чіпом A20 Pro та модемом C2 з підтримкою 5G.

Складаний iPhone отримає дві основні камери на 48 Мп. Телеоб'єктива у нього не буде.

Для iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max з'явиться новий темно-червоний колір.

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Моделі iPhone 18 Pro відрізнятимуться рекордною автономністю – особливо Pro Max.

У iPhone 18 Pro з'явиться вдосконалена випарна камера, яка має ефективніше відводити тепло та знижувати ризик перегріву.

Принаймні в одній моделі iPhone 18 Pro камера матиме змінну діафрагму для кращого контролю над глибиною різкості.

iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max подорожчають лише на $100 порівняно з моделями iPhone 17 Pro. Це означає, що iPhone 18 Pro коштуватиме від $1199, а iPhone 18 Pro Max – від $1299.

Dynamic Island в iPhone 18 Pro стане приблизно на 35% меншим і зможе одночасно відображати три Live Activities замість двох.

Звичайного iPhone 18 сьогодні чекати не варто. Його реліз відбудеться в першому кварталі 2027 року.

Моделі Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4 отримають нові варіанти кольорів корпусу.

Для Apple Watch Series 12 буде доступна версія з керамічним корпусом.

Apple Watch Ultra 4 зможе працювати довше без підзарядки, ніж нинішня Ultra 3.

Сьогодні буде анонсовано абсолютно новий додаток Readiness для Apple Watch.

Нові Apple Watch показуватимуть ШІ-підсумки подій за день, включаючи розмови з іншими людьми.

Apple представить одразу дві версії AirPods 5: з активним шумозаглушенням та без нього.

Сьогоднішня презентація стане першим великим заходом Apple для нового генерального директора Джона Тернуса, який 1 вересня замінив на цій посаді Тіма Кука, що керував компанією 15 років. Новий керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ".

Нагадаємо, наприкінці серпня Apple без окремого заходу представила нове покоління Mac mini на чіпсетах M5 Pro та M6. Це перше оновлення міні-ПК з 2024 року, а також останній продукт, випущений за часів Тіма Кука.

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