Одна професія, але різні зарплати: на яких вакансіях в Україні найбільший розрив в оплаті

Найбільші зарплатні розриви між регіонами спостерігаються переважно у будівельній сфері.

В Україні в межах однієї вакансії фіксується суттєва різниця в зарплаті. Найбільший розрив виявили для професії фасадника, ідеться в дослідженні "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН.

Найбільші розриви у заробітній платі спостерігаються у сфері "Будівництво/облицювальні роботи" для таких вакансій:

Фасадник. Максимальну медіанну заробітну плату визначили в Закарпатській області – 115 000 грн, а мінімальну в Миколаївській області – 45 000 грн. Таким чином зарплатний розрив становить 70 000 грн – 155,6%. Маляр на будівництві. У Львівській області медіанна зарплата становить 94 250 грн, а у Чернівецькій – 45 750 грн. Зарплатний розрив – 48 500 грн (106%). Плиточник. Київська область лідирує за показником медіанної зарплати – 107 500 грн. Мінімальний показник у Полтавській області – 52 500 грн. Різниця становить 104,8% та 55 000 грн. Муляр. Максимальна зарплата спостерігається у Львівській області – 115 000 грн, а мінімальна у Житомирській області – 57 500 грн. Зарплатний розрив становить 57 500 грн (100%). Штукатур. У Києві показник медіанної зарплати сягнув 100 000 грн, тоді як у Запорізькій області він становить 50 000 грн. Як і для вакансії муляра, різниця сягає 100% і 50 000 грн.

За результатами дослідження, наступною є сфера "Колл-центри/Телекомунікації" та вакансія "Оператор чату". Івано-Франківська область тут лідирує за показником медіанної зарплати – 95 000 грн. Мінімальний показник у Запорізькій області – 50 000 грн. Отже, різниця становить 45 000 грн (90%).

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Суттєва різниця у зарплаті також спостерігається у сфері "Логістика/Склад/Доставка". У Хмельницькій області медіанна зарплата далекобійника становить 87 500 грн, а у Сумській – 50 000 грн, тобто зарплатний розрив дорівнює 37 500 грн (75%).

Аналітики вказали, що медіанна зарплата стоматолога у Кіровоградській області становить 95 000 грн, а у Житомирській – 57 500 грн. Як і для вакансії далекобійника, різниця сягає 37 500 грн (65,2%).

Водночас електрику на будівництві в Сумській області в середньому платять 72 500 грн., а от у Чернівецькій – 45 000 грн. Отже, зарплатний розрив становить 27 500 грн, тобто 61,1%.

Крім того, помітна різниця в медіанній зарплаті також у керівника відділу продажів. Так, у Вінницькій області вона становить 110 000 грн, а у Житомирській – 68 750 грн. Зарплатний розрив – 60% або 41 250 грн.

Медіанна зарплата рихтувальника на СТО у Києві – 90 000 грн. У Харківській області цей показник нижчий на 56,5% і становить 57 500 грн.

Будівельнику у Львівській області готові платити 70 000 грн на місяць, а у Запорізькій області – 45 000 грн. Так, різниця становить 55,6%, тобто 25 000 грн.

Різниця у зарплаті по Україні також відчутна для електрика на виробництві. У Кіровоградській області медіанна зарплата становить 79 702 грн, а у Миколаївській – 52 500 грн. Отже, зарплатний розрив – 27 202 грн (51,8%).

Аналітики зазначили, що різниця в медіанній зарплаті становить 40% (20 000 грн) для:

Виконроба: місячний оклад у Вінницькій області – 70 000 грн, а у Сумській – 50 000 грн. Сантехніка: у Чернігівській області готові платити 70 000 грн, тоді як у Миколаївській – 50 000 грн. Автомаляра: у Києві медіанна зарплата становить 70 000 грн, а у Чернігівській області – 50 000 грн.

Зарплатний розрив спостерігається і для машиніста екскаватора. У Рівненській області медіанна зарплата становить 65 000 грн, а у Тернопільській – на 30% менше: 50 000 грн.

Медіанна зарплата монтажника на виробництві на Закарпатті становить 64 500 грн, а у Рівненській області – 51 250 грн. Різниця сягає 25,9% або 13 250 грн.

Водночас оклад автоелектрика на Закарпатті становить 70 000 грн, а у Черкаській області – 56 250 грн. Різниця – 13 750 грн або 24,4%.

Трактористу в Івано-Франківській області в середньому платять 60 000 грн на місяць, а в Житомирській – 50 000 грн, тобто на 20% менше.

Експерти додали, що найбільші зарплатні розриви спостерігаються переважно між областями заходу і сходу України, на що здебільшого впливають фактор безпеки та ситуація на ринку праці конкретного регіону – зокрема, попит на конкретних спеціалістів. Однак є і винятки. Так, в Сумській області електрику на будівництві платять на 61,1% більше, ніж у Чернівецькій.

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В Україні зросли заробітні плати у представників виробничих професій - спеціалісти подекуди подекуди отримують 50 000 гривень. За результатами дослідження "OLX Робота", загальна медіанна зарплата по Україні дорівнює 30 500 грн. У Київській області та столиці заробітна плата на виробничих професіях зросла на +18% та +23% відповідно.

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