Українських ударні дрони прилетіли у Фінляндію: у Гельсінки зробили заяву

Ці дрони з вибуховими речовинами спрямовувалися на цілі в Росії.

Чотири українські військові дрони, виявлені у Фінляндії у березні і квітні, збились із визначеного курсу через перешкоди у супутниковій навігації у поєднанні з вітром. Про це повідомляє Reuters з посиланням на фінську поліцію і прикордонників.

Фінляндія та сусідні Естонія, Латвія й Литва стали свідками низки нещодавніх інцидентів, коли українські дрони, спрямовані на цілі в Росії, опинилися в їхньому повітряному просторі.

"Слідство встановило, що безпілотні літальні апарати походили з України і були частиною контрзаходів України як відповідь на агресивну війну Росії", - йдеться у заяві фінських прикордонників.

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Водночас, зазначається, що ці дрони не мали опинитися у Фінляндії, але вони збилися з курсу через сильне глушіння сигналу глобальної супутникової системи навігації, виявлене у східній частині Фінської затоки у той час, у поєднанні з погодними умовами, які мали вплив.

Прокурор закрив розслідування цих інцидентів, не знайшовши підстав для кримінального переслідування.

Усі чотири дрони мали вибухові речовини. Жодних травмувань або пошкодження майна не було зафіксовано у зв’язку з падінням безпілотників.

Дронова загроза для НАТО

Як повідомляв УНІАН, за даними литовської розвідки, Росія розглядає можливість використати захоплені безпілотники українського виробництва для атак на критично важливу інфраструктуру в Балтійському регіоні.

З літа в НАТО вирішили вдосконалити багаторічну місію з повітряного патрулювання в Балтії до рівня протиповітряної оборони. Пілоти отримають ширші можливості, у тому числі, щоб знищувати "об’єкти, які становлять загрозу".

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