'Чудесної деескалації' не буде: командир 'Ахіллесу' попередив про війну на роки

Водночас він каже, що занадто категоричне формулювання про те, що спроба відновити переговори з Кремлем не дала результату.

"Чудесної деескалації" не буде, тож країни НАТО та демократичний світ мають готуватися до того, що військові потреби України зберігатимуться доволі довго. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес".

"Крижаний душ для всіх, хто чекав на швидкий мир: представники США закликають готуватися до війни на роки. Цей меседж прозвучав із вуст заступника міністра оборони США з питань військової політики Елбриджа Колбі на 36-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", - зауважив він.

Федоренко додав, що практичні висновки, які робить Колбі, полягають в тому, що країни НАТО та демократичний світ мають готуватися до складної зими, через яку доведеться пройти Україні; до посилення градусу гібридної війни Росії проти європейських країн, а також до того, що військові потреби України зберігатимуться доволі довго.

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Так, зазначив командир, американський посадовець "розвіяв ілюзії тих, хто досі сподівається на "чудесну деескалацію", і дав зрозуміти, що наразі про жодні конкретні терміни "врегулювання" не йдеться.

Слова Рютте та трек "мирних переговорів"

Згадуючи слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Федоренко зауважив, що з його точки зору, колективному Заходу варто не просто зберігати підтримку України на нинішньому рівні, а й посилювати її.

"Західні медіа, цитуючи ці слова, роблять висновок: спроба відновити переговори з Кремлем не дала результату. Насправді це занадто категоричне формулювання", - вважає військовослужбовець.

Він пояснив, що будь-який довготривалий трек так званих "мирних переговорів" так чи інакше пов’язаний із вирішенням "паралельних", але дуже важливих проблем, як-от обмін військовополоненими, судноплавство в Чорному морі та необхідність тимчасового припинення вогню під час візитів до Києва чи Москви міжнародних делегацій тощо.

"Водночас ворог буде використовувати (і використовує) цей механізм для маніпуляцій та проштовхування власних інтересів - до цього теж треба бути готовими", - додав Федоренко.

Початок "мирного" процесу

На його думку, реальний початок "мирного" процесу навряд чи можливий найближчими кількома місяцями.

"Які б "сигнали" не посилав Кремль, нам і нашим міжнародним партнерам варто твердо пам’ятати: агресор розуміє лише мову сили. Коли противник повністю втратить ресурсний "запас міцності", а також здатність до наступальних дій і почне відповзати, тоді з’явиться привід для серйозної розмови. Цей момент наближається, але не так швидко як хотілося б", - підкреслив командир.

Федоренко додав, що напередодні зими колективний Захід має посилити санкційний вплив на Росію та збільшити підтримку України.

Потреби України і мобілізація в Росії

Як повідомлялося, видання The Times зазначило, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зіткнулася з несподівано великим дефіцитом оборонного бюджету і потребує ще 27 мільярдів доларів до кінця року.

Утім, європейці не очікували на такий великий дефіцит бюджету і ставлять під сумнів, чи ефективно витрачаються кошти, або чи не перебільшуються потреби.

Водночас, як зауважує Deutsche Welle, двічі протягом першого тижня вересня президент Росії Володимир Путін публічно спростував чутки про майбутню мобілізацію в країні. Проте самі росіяни помічають ознаки її оголошення в майбутньому.

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