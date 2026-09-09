OpenAI випустила найпотужніший генератор картинок – він доступний безкоштовно в ChatGPT

OpenAI випустила нову модель для генерації зображень Images 2.5 і зробила її доступною для всіх користувачів ChatGPT. Компанія називає її "найпотужнішим генератором" за всю історію.
Нейромережа навчилася створювати зображення удвічі швидше, а затримка відгуку зменшилася на 50% порівняно з минулою версією. Заявляється, що Images 2.5 краще розбирається у стилях зображень і точніше передає деталі зображень-референсів.
Серед нових функцій з’явилася Sketch, яка дозволяє намалювати ідею зображення замість написання промпта, а нейромережа перетворить це на готове зображення з урахуванням стилю та текстових уточнень. Наприклад, її можна використовувати, щоб швидко намалювати планування кімнати або позначити контури одягу.
OpenAI окремо покращили роботу ШІ з людськими обличчями. Images 2.5 точніше зберігає риси людини з вихідної фотографії під час перенесення в іншу сцену, краще передає освітлення та текстури й стабільніше зберігає композицію під час тривалих діалогів із низкою правок.
Оновлення вже вийшло для всіх сьогодні, 9 вересня, включаючи власників безкоштовних акаунтів ChatGPT. Інструмент працює у браузерній версії, мобільному додатку та клієнті для ПК.
Нагадаємо, раніше цього місяця OpenAI випустила флагманську модель GPT-6 Astra, яка наблизила ШІ до людського рівня. "Усе, що ви можете зробити на комп’ютері, Astra може зробити за вас швидше", – заявляють автори.
Компанія-розробник Anthropic закликала технологічних гігантів укласти угоду та уповільнити розвиток ШІ. Новітні моделі наблизилися до етапу рекурсивного саморозвитку, що може нести ризики для всього людства.