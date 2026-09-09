Абрамович програв Євросоюзу суд щодо санкцій: Рolitico дізналося подробиці

Судді відхилили твердження російського магната про те, що ЄС переслідував його через публічність.

Генеральний суд Європейського Союзу відхилив апеляцію російського олігарха Романа Абрамовича щодо санкцій, запроваджених проти нього після вторгнення Росії в Україну.

Як пише Рolitico, суд заявив, що критерії санкцій блоку були об'єктивними, достатньо точними та пропорційними, спрямованими проти відомих бізнесменів, які працюють у Росії, зокрема в секторах, що забезпечують значні доходи російському уряду.

У заяві відхилено твердження Абрамовича про те, що ЄС переслідує його через публічну репутацію, зазначивши, що санкції були накладені на нього через його капітал.

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Судді також відхилили аргумент Абрамовича про те, що рішення щодо цих заходів фактично приймалися робочими групами Ради, а не безпосередньо урядами ЄС. Там зазначили, що навіть якщо ці групи, можливо, й виконали підготовчу роботу, остаточне рішення ухвалила Рада.

Таким чином, зазначається, що обмеження відповідають законодавству ЄС та Хартії основних прав блоку, а також є пропорційними меті підтримки мирного врегулювання війни в Україні.

Абрамович може подати апеляцію до Суду ЄС протягом двох місяців і 10 днів з моменту повідомлення про рішення.

У виданні нагадали, що бізнесмен також перебуває під санкціями у Великій Британії, де уряд намагається стягнути виручку від продажу ним футбольного клубу "Челсі".

Санкції проти Абрамовича – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Абрамович готується до масштабної судової битви з урядом Великої Британії за 2,35 мільярда фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі". Бізнесмен категорично відкидає право Лондона в односторонньому порядку розпоряджатися замороженими грошима на рахунку однієї з його фірм.

Британський уряд вимагає негайно передати всю суму на допомогу постраждалим від війни в Україні. У відповідь юридична команда Романа Абрамовича повідомила уряд Великої Британії, що кошти від продажу "Челсі" у 2022 році "повністю" належать йому, і що він готовий боротися з будь-якими спробами конфіскації цих коштів.

Протягом двох цих років сума в 3,1 мільярда доларів досі заморожена на рахунку компанії Fordstam Ltd. Ця фірма повністю належить Абрамовичу.

Конфлікт загострився через питання отримувачів допомоги. У 2022 році Абрамович обіцяв віддати прибуток "усім жертвам війни", а згодом з'ясувалося, що під цим формулюванням він мав на увазі й російську сторону. Також мільярдер хотів фінансувати проєкти за межами України.

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