Глава ЦРУ Реткліфф може стати головним переговірником США у питанні України, - FT

Остаточне рішення про перестановки в команді президент США ще не ухвалив.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф готується взяти на себе більшу роль у переговорах між США, Росією та Україною. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За їхніми словами, у Вашингтоні розглядають варіант скоротити участь спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя президента Трампа Джареда Кушнера – саме вони досі відповідали за "човникову дипломатію" з Москвою та Києвом. Наближені до Реткліффа люди повідомили європейським колегам, що директор ЦРУ візьме на себе більшу частину цієї роботи, водночас підтримуючи контакти з розвідками обох країн.

Білий дім та ЦРУ відмовилися коментувати ситуацію. За наявними даними, остаточного рішення Трамп ще не ухвалив.

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За словами двох джерел, причетних до закулісних перемовин, у США почали замислюватися про перестановку в команді ще наприкінці лютого, коли попередні спроби укласти мирну угоду провалилися. Тоді процес призупинили, бо адміністрація Трампа переключилася на війну в Ірані, яка почалася невдовзі після останнього раунду переговорів щодо України.

Як зазначається у статті, Віткофф, близький друг Трампа, найімовірніше залишиться спецпосланцем із мирних місій – зокрема продовжить займатися Близьким Сходом. Паралельно він може певний час працювати і з українським напрямком разом із Реткліффом. Двоє джерел розповіли, що між Реткліффом і Віткоффом триває справжня "боротьба за вплив" – хто за що відповідатиме.

На думку джерел FT, вільний стиль роботи Віткоффа дратував і Росію, і Україну, і союзників Києва. В Україні вважають, що Віткофф недостатньо тиснув на Путіна, аби той пом'якшив вимоги. У Москві ж, навпаки, частково звинувачують Віткоффа у провалі саміту Трампа й Путіна на Алясці минулого року.

Путін, за словами джерел, хвалив зусилля Віткоффа, але Кремль нібито натякав, що не проти нового підходу з боку США. Білий дім навесні також розглядав призначення нового посла в Москві, щоб відкрити ще один канал зв'язку з Росією.

Візит директора ЦРУ до Москви

Наприкінці серпня Реткліфф здійснив несподіваний візит до Москви, де, як зазначається, обговорив із високопосадовцями розвідки війни в Україні та Ірані, а також "гібридні" загрози Росії для Європи. Трамп тоді назвав цю поїздку "напівпланова".

Українська розвідка минулого тижня доповіла президенту Зеленському, що візит Реткліффа до Москви – це сигнал про його зростаючу роль у мирному процесі. За інформацією джерел, Путін спершу планував зустрітися з Реткліффом особисто, але скасував зустріч після того, як той озвучив песимістичну оцінку ходу війни для російських розвідників.

Водночас прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив FT, що жодної зустрічі між Путіним і Реткліффом не планувалося. За його словами, під час телефонної розмови у вівторок Трамп і Путін не обговорювали можливі зміни в команді переговорників.

Візит спецпосланців до України

За тиждень після поїздки Реткліффа до Москви туди ж вирушили Віткофф і Кушнер – зустрітися з Путіним, а потім і з Зеленським у Києві.

Після зустрічей Віткофф і Кушнер заявили про оптимізм щодо відновлення тристоронніх переговорів США, Росії та України, які призупинили ще в лютому. Проте, як розповіли FT джерела, обізнані з перемовинами в Москві й Києві, американці не привезли жодних нових ідей, а Путін не показав готовності відступити від своїх попередніх вимог.

"Не можна вирішити це наскоками. Це дуже складний конфлікт. Потрібна повноцінна, постійна робота з кожного питання. Наразі цього не відбувається", – зазначило одне з джерел.

Радник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков у вівторок заявив на державному телебаченні, що Путін сказав Трампу: США можуть домогтися негайного припинення вогню, просто повністю припинивши підтримку України – фактично дозволивши Росії перемогти.

Водночас Кушнер, за словами знайомих, планує відійти від українського напрямку і зосередитися на дипломатії щодо Гази та війни Ізраїлю з Іраном.

Троє високопосадовців з України повідомили, що Київ підтримує гарні робочі стосунки як з Реткліффом, так і з Віткоффом і Кушнером, і не має особливих переваг щодо того, кого призначить Трамп.

Реакція на візит

Раніше УНІАН писав, що військовий експерт назвав ганьбою візит Віткоффа та Кушнера до Москви та Києва. За його словами, "цирковий номер" двох посланців ризикує підтвердити побоювання про те, що підтримка Києва з боку США за президентства Трампа лишається радше порожнім звуком, ніж реальною військовою силою.

Особливо контрастними, на думку експерта, виглядали чоловічі обійми Віткоффа й Кушнера з Зеленським у Києві – після теплого прийому, який Путін влаштував їм у Москві.

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