Переговори Росії з Китаєм по одному з ключових енергетичних проєктів призупинено

Переговори призупинили через відсутність прогресу в узгодженні значної різниці в ціні на газ.

Переговори між Китаєм і Російською Федерацією щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" зайшли в глухий кут. Про це з посиланням на кілька джерел, обізнаних із ситуацією, повідомляє South China Morning Post.

"Китай сподівається отримати ціну, співставну з пільговим тарифом для населення в Росії – близько 50 доларів за тисячу кубометрів, або щонайменше з внутрішньою ціною для промислових споживачів – приблизно 120–130 доларів за тисячу кубометрів", – сказав один зі співрозмовників.

Росія має інші очікування, оскільки хоче орієнтуватися на ціну газу за чинним газопроводом "Сила Сибіру-1".

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За словами співрозмовника, нинішня середня ціна імпортованого Китаєм газу через "Силу Сибіру-1" становить близько 258 доларів за тисячу кубометрів. Ціна, за якою Росія продавала газ Європі до початку війни в Україні, перевищувала 420 доларів за тисячу кубометрів.

Очікується, що газопровід "Сила Сибіру-2" транспортуватиме до Китаю через Монголію 50 млрд кубометрів газу на рік із газових родовищ Ямалу в Арктиці.

У Центрі нових євразійських стратегій вважають, що переговорна позиція Китаю "стає сильнішою з кожним днем", тому Пекіну немає особливих причин поспішати з рішенням щодо будівництва "Сили Сибіру-2".

На думку фахівців, на переговорну стратегію Китаю щодо Росії може вплинути ситуація із постачанням енергоносіїв через Ормузьку протоку. Будь-які ризики чи перебої з постачанням енергоносіїв через критичні морські шляхи Близького Сходу змушують Китай ретельно аналізувати глобальну енергетичну безпеку, диверсифікувати постачання та коригувати свою переговорну стратегію з усіма постачальниками.

"Сила Сибіру-2" – останні новини

У травні стало відомо, що Москва і Пекін узгодили ключові параметри проєкту газопроводу "Сила Сибіру-2", однак остаточні деталі його реалізації, зокрема терміни та графік будівництва, не погодили. Reuters тоді звертав увагу на те, що в документах, підписаних під час візиту Володимира Путіна до Пекіна, не йшлося про жодні домовленості щодо нафти й газу.

Нагадаємо, ще на початку минулої осені "Газпром" і державна нафтогазова компанія Китаю CNPC підписали меморандум про реалізацію проєкту "Сила Сибіру-2". За оцінкою російсько-євразійського центру Карнегі, будівництво газопроводу на території Росії та Монголії може обійтися приблизно у 36 млрд доларів.

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