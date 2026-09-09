Росія зафіксувала найбільший місячний профіцит бюджету за рік, - Bloomberg

Масштабні державні витрати на війну Росії проти України тривають.

У серпні бюджет Росії показав найбільший місячний профіцит за останній рік після того, як великі державні компанії виплатили дивіденди за минулорічними прибутками.

За розрахунками Bloomberg на основі даних Міністерства фінансів, профіцит бюджету Росії у серпні досяг 660 мільярдів рублів (7,7 мільярда доларів). Це найбільший показник з серпня 2025 року. За даними міністерства, виплати дивідендів від державних банків та компаній принесли до бюджету минулого місяця 691 мільярд рублів.

Видання зазначає, що доходи не від нафти й газу, до яких входять і дивіденди, зросли на 17% порівняно з минулим роком. Це допомогло компенсувати зростання видатків на 16%, оскільки масштабні державні витрати на війну Росії проти України тривають, а кінця конфлікту поки не видно.

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Однак сукупний бюджетний дефіцит за перші вісім місяців сягнув 5,8 трильйона рублів, що значно перевищує річний план у 3,8 трильйона рублів, або 1,6% ВВП. При цьому уряд Росії має подати переглянуті бюджетні прогнози до кінця вересня.

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7 вересня стало відомо, що витрати федерального бюджету РФ на війну проти України в першому півріччі 2026 року досягли нового рекорду – 10,687 трильйона рублів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року витрати на армію та виробництво зброї зросли ще на 30%, або на 2,46 трлн рублів.

Раніше повідомлялося, що економіка Росії майже перестала зростати. Так, за перші п'ять місяців поточного року ВВП країни збільшився лише на 0,2%. На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін закликав стимулювати інвестиції, однак найбільші компанії в Росії, навпаки, масово скорочують капітальні вкладення через падіння прибутків, високі кредитні ставки та економічну невизначеність.

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