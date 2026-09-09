Українські дрони дісталися аж на Ямал і вразили стратегічний завод, - ЗМІ (відео)

Досі українські дрони так далеко не залітали.

Українські дрони атакували газову інфраструктуру у Ямало-Ненецькому автономному окрузі - головному газовидобувному регіоні РФ. Про це повідомляють телеграм-пабліки, а також офіційна влада регіону.

Як пише телеграм-канал Exilenova+, під атакою опинився Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспортування.

"Підприємство є одним із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність близько 19,5 млн тонн сировини на рік", - йдеться у повідомленні.

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Місцевий губернатор Дмитро Артюхов підтвердив факт атаки, але згідно чинного протоколу повідомив, що російська ППО буцімто усі дрони позбивала і все, що поприлітало - то "уламки".

"Сьогодні відбито атаку безпілотника на один із промислових об'єктів Нового Уренгоя. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося займання. На місці працюють спеціалісти екстрених служб", - повідомив він.

Варто зауважити, що від кордонів України до Нового Уренгоя близько 2800 кілометрів по прямій.

Тим часом в компанії Fire Point, яка є виробником зокрема далекобійних дронів FP-1, натякнули, що атаку здійснили саме їхні безпілотники.

"Вгадайте, хто подолав понад 3300 км і успішно уразив ціль", - йдеться у повідомленні компанії під репостом інформації про ураження заводу в Новому Уренгої.

Газова інфраструктура Ямалу

Ямало-Ненецький автономний округ є головним енергетичним регіоном Росії: тут зосереджено понад половину запасів природного газу країни, а видобуток становить близько 80% від загальноросійського. Водночас округ має значні нафтові ресурси – понад 13% запасів РФ, що забезпечує йому друге місце за обсягами видобутку після Ханти-Мансійського округу.

Як писав УНІАН, Європа досі значною мірою залежить від російського скрапленого газу, який приносить Москві мільйони євро щодня, попри санкції. І левову частку цих поставок Європа отримує танкерами через експортний термінал, розташований саме у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Україна намагається перетворити енергетичний сектор РФ на її слабке місце, здійснюючи далекобійні атаки по нафтопереробних заводах і розглядаючи можливість ударів по СПГ-терміналах. Однак такі дії можуть викликати конфлікт із західними урядами, адже більшість спеціалізованих танкерів належать європейським компаніям, і успіх кампанії залежить від позиції ЄС щодо імпорту російського газу.

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