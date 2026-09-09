Росія зупинила видобуток газу в Чорному морі через українські атаки

Підприємство "Чорноморнафтогаз" перестало суттєво впливати на економіку тимчасово окупованого Криму.

Російська компанія "Чорноморнафтогаз" втратила статус системоутворюючого підприємства тимчасово окупованого Криму. Відповідне розпорядження підписав голова окупаційної влади українського півострову Сергій Аксьонов, повідомляють "Крим.Реалії".

До цього "Чорноморнафтогаз" роками займався розвідкою, освоєнням та розробкою родовищ нафти та газу біля берегів тимчасово окупованого Кримського півострова. Проте вже з червня 2022 року підприємство різко скоротило видобуток газу та фактично перестало використовувати родовища на шельфі Чорного моря. Через це до кінця 2024 року обсяг видобутку в Криму зменшився на 28,1%.

Окупаційні чиновники пояснюють, що "Чорноморнафтогаз" було офіційно вилучено зі списку системоутворюючих підприємств тим, що компанія не демонструвала потрібні показники видобутку, виручки, зайнятості тощо.

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Кримський перелік системоутворюючих підприємств було сформовано колаборантами у 2020 році. До нього увійшли організації, які "істотно впливали на зайнятість місцевого населення та соціальну стабільність. Зокрема, перед компаніями паливно-енергетичного сектора ставилися такі завдання:

видобуток природного газу, нафти та газового конденсату в обсязі не менше 1,5 млрд. кубометрів;

передача та розподілення електроенергії та технологічне приєднання до електромереж в обсязі виручки не менше 20 млрд рублів;

транспортування та постачання природного газу розподільними мережами та технологічне приєднання до газорозподільних мереж в обсязі виручки не менше 5 млрд рублів;

виробництво електроенергії тепловими електростанціями не менше 300 тис. Гкал;

роздрібна торгівля паливом у спеціалізованих магазинах із загальною чисельністю працівників не менше ніж 500 осіб.

"Чорноморнафтогаз" офіційно перестав відповідати вищевказаним критеріям.

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