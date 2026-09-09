Атака на Київ: дрон упав на багатоповерхівку в Дніпровському районі (фото)

Кличко повідомляє про пожежу, зросла до 9 кількість постраждалих в столиці.

Під час нальоту російських дронів на Київ у Дніпровському районі, за попередньою інформацією, БПЛА впав на багатоповерхівку, виникла пожежа. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Падіння дрону на багатоповерхівку в Києві. У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на багатоповерхівку. Є пожежа". – написав він.

При цьому зазначає, що екстрені служби прямують на місце удару.

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В пабліках в Telegram пишуть, що падіння сталося поблизу житлового комплексу у Києві "Комфорт Таун". На фото видно, як над будівлями здіймається дим.

Кличко також повідомив, що сьогодні, 9 вересня, в Києві в результаті ворожих атак вже постраждали 9 людей.

Він також пише про те, що у Дніпровському районі є загоряння в складській будівлі внаслідок падіння БПЛА. Крім того, за даними мера, в цьому ж районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння БПЛА.

"Також уламки впали на відкритій території – теж у Дарницькому районі. Там підіймається дим. Екстрені служби прямують на місця", - написав Кличко.

Російські дрони в Києві

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 вересня, зранку російський дрон влучив в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12 поверсі виникло загоряння, зафіксовано руйнування стін.

У Дарницькому районі кілька хвилин за 8.00 ранку був сильний удар. На той час ще тривала повітряна тривога.

Росіяни атакували будинок біля "ЖК Great" на Дніпровській набережній.

Тоді повідомлялося, що від атаки ворога зранку постраждали 5 людей. Трьох поранених медики госпіталізували. Згодом поліція Києва додала, що серед постраждалих – вагітна жінка.

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