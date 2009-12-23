НП під Києвом: троє людей задихнулися, немовля госпіталізоване

У вівторок о 13.00 у селі Мощун Києво-Святошинського району у приватному будинку садового товариства „Пуща Водиця” були виявлені тіла трьох людей, які через порушення правил експлуатації пічного опалення отруїлися чадним газом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, дитину 2009 року народження у тяжкому стані госпіталізовано.

Правоохоронні органи проводять розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.