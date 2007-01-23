У київському метро під потяг упав підліток
09:20, 23 січня 2007Разное
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Потерпілого госпіталізували
22 січня на станції "Вокзальна" Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену на другій колії під потяг з платформи впав громадянин Будняк Б.М. (1991 р.н.).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, машиніст потягу з працівниками станції витягли підлітка з-під вагона. Постраждалого з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до спеціалізованої дитячої лікарні "Охматдит". Затримка руху потягів становила 4 хвилини.
За фактом події проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.
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