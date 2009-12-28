У Криму проведуть молебень за вдалий курортний сезон-2010

Молебень за благополучне проведення туристичного сезону, збереження і розвиток курортів Криму планується провести в автономії на початку 2010 року.

Як сказано в переданому УНІАН повідомленні інформаційно-маркетингової фірми «Курорти Криму», молебінь намічено на 19 січня – свято Хрещення Господнього.

«Молебінь пройде в усіх православних церквах і храмах Криму», – обіцяють організатори.

Такий молебінь відбудеться вже вчетверте.

Крім того, в курортних містах Криму пройдуть хресні ходи і «освячення майбутнього сезону купанням у морі».