У Криму проведуть молебень за вдалий курортний сезон-2010
22:11, 28 грудня 2009Разное
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... а також хресні ходи та освячення
Молебень за благополучне проведення туристичного сезону, збереження і розвиток курортів Криму планується провести в автономії на початку 2010 року.
Як сказано в переданому УНІАН повідомленні інформаційно-маркетингової фірми «Курорти Криму», молебінь намічено на 19 січня – свято Хрещення Господнього.
«Молебінь пройде в усіх православних церквах і храмах Криму», – обіцяють організатори.
Такий молебінь відбудеться вже вчетверте.
Крім того, в курортних містах Криму пройдуть хресні ходи і «освячення майбутнього сезону купанням у морі».
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