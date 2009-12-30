Рух транспорту на Хрещатику буде перекрито

У зв`язку з проведенням на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик Новорічного святкування буде перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик (від Бессарабського ринку до Європейської площі) з 19.00 31 грудня 2009 року до 22.00 1 січня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ Головного управління МВС України в Києві.

Управління ДАІ звертається до водіїв з проханням врахувати ці обмеження в русі під час поїздок містом та не залишати свої авто без нагляду на вказаній вулиці.