ДТП на Тернопільщині: четверо загиблих
11:18, 03 січня 2010Разное
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За добу на території України - 49 автоаварій
Вчора о 12.10 у селі Старі Петліківці Бучацького району Тернопільської області внаслідок зіткнення автомобілів „ВАЗ-2109” та „Санйонг” загинули чотири людини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, на місці працювала опергрупа Головного обласного управління МНС. Правоохоронні органи проводять розслідування.
Всього за добу на території України зареєстровано 49 автоаварій, у яких загинули 12 і травмовані 69 людей.
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