ДТП на Тернопільщині: четверо загиблих

Вчора о 12.10 у селі Старі Петліківці Бучацького району Тернопільської області внаслідок зіткнення автомобілів „ВАЗ-2109” та „Санйонг” загинули чотири людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, на місці працювала опергрупа Головного обласного управління МНС. Правоохоронні органи проводять розслідування.

Всього за добу на території України зареєстровано 49 автоаварій, у яких загинули 12 і травмовані 69 людей.