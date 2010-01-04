Чартер з Києва на Єгипет виявив несправність на висоті 5 тис. метрів

Літак авіакомпанії Windrose (Україна) вчора через несправність після зльоту повернувся в аеропорт «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

"Через 8 хвилин після вильоту літака за маршрутом Київ - Шарм Ель Шейх (чартерний рейс) на висоті приблизно 5 тис. метрів екіпаж виявив нестійку роботу одного з двигунів. Екіпаж прийняв рішення повернутися в аеропорт вильоту "Бориспіль", - йдеться в коментарі прес-служби компанії.

За її даними, перед посадкою частину палива необхідно було виробити для зменшення маси літака до дозволеної для посадки. «Проведена була благополучна посадка літака. Для розслідування повернення літака призначена комісія Державіаадміністрації. Зараз проводиться розслідування", - наголошується в повідомленні.

У компанії Windrose повідомили, що більш розширена інформація про інцидент буде надана завтра.