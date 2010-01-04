Влаcники американських курортів подали позов проти банку Credit Suisse

Власники американських курортів в штатах Айдахо, Монтана, Невада і на Багамських островах подали позов проти швейцарського банку Credit Suisse на загальну суму 24 млрд. дол. На думку позивачів, банк використовував схеми, що вводять в оману інвесторів, з метою заволодіти власністю на американських курортах, передає Associated Press. Колективний позов був поданий напередодні власниками курортів Tamarack Resort в Айдахо, Yellowstone Club у Монтані, Lake Las Vegas у Неваді і Gin Sur Mer Resort на Багамських островах до федерального суду Айдахо.