Влаcники американських курортів подали позов проти банку Credit Suisse
22:31, 04 січня 2010Разное
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На 24 млрд. доларів
Власники американських курортів в штатах Айдахо, Монтана, Невада і на Багамських островах подали позов проти швейцарського банку Credit Suisse на загальну суму 24 млрд. дол. На думку позивачів, банк використовував схеми, що вводять в оману інвесторів, з метою заволодіти власністю на американських курортах, передає Associated Press.Колективний позов був поданий напередодні власниками курортів Tamarack Resort в Айдахо, Yellowstone Club у Монтані, Lake Las Vegas у Неваді і Gin Sur Mer Resort на Багамських островах до федерального суду Айдахо.
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