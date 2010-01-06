Спецлітак до Оману проплатили друзі Ющенка

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК заявив, що повернення моряків балкера «Аріана» з Оману в Україну спецлітаком організовано на кошти благодійників на прохання Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГОНЧАРУК повідомив в інтерв’ю журналістам у порту Салала.

За його словами, літак було виділено за розпорядженням Президента. «На прохання Президента відгукнулись добрі люди», - сказав А.ГОНЧАРУК, відповідаючи на запитання, хто виділив кошти на організацію перельоту літака.

При цьому він додав, що сума, яка була сплачена за цей чартерний рейс, не є співставною із сумою викупу, який було сплачено за звільнення з піратського полону моряків «Аріани».

Як повідомлялося, вчора зранку делегація на чолі з А.ГОНЧАРУКОМ та керівником Служби зовнішньої розвідки Миколою МАЛОМУЖЕМ чартерним рейсом вилетіла з Києва до Салали (Оман) з метою доставити в Україну звільнених українських моряків “Аріани”.

Згідно з планами, сьогодні зранку цей же літак уже з екіпажем «Аріани» на борту доставить моряків в Одесу.