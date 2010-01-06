З електроопори зняли жінку, яка намагалася вчинити самогубство

У Дніпропетровську рятувальники зняли з електроопори жінку, яка намагалася вчинити самогубство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 10.50 5 січня на одній із залізничних станцій Дніпропетровська жінка, 1988 року народження, вилізла на 18-метрову металоконструкцію опори, що підтримує електричні мережі над залізничною колією, і мала намір стрибнути вниз.

О 17.15 бійці дислокованого в обласному центрі воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону МНС за допомогою альпіністського спорядження зняли жінку з електроопори та передали лікарям «швидкої».