Литвин святкуватиме Різдво за великим святковим столом

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН святкуватиме Різдво Христове в родинному колі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час робочої поїздки до Житомирської області.

За словами В.ЛИТВИНА, Різдво він відзначатиме разом з батьками та родичами за великим святковим столом.

Також В.ЛИТВИН зауважив, що на Святвечір хоче побажати всім українцям душевного спокою та рівноваги.

«Щоб кожен дав собі оцінку, кожен у собі розібрався. Бо я переконаний - коли ми пред’являємо претензії один одному - це справедливо, на це є всі підстави, але спочатку кожен має розібратися в собі», - сказав В.ЛИТВИН.

Крім того, він побажав українцям здоров’я та добробуту.