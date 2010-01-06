Хлопець не зміг пробити кригу, стрибнувши з мосту

Працівники МНС витягли з річки Харків юнака, який провів у крижаній воді близько 40 хвилин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, подія сталася 5 січня на річці біля Московського мосту в центрі Харкова.

Після прибуття на місце події рятувальники намагалися витягти хлопця, який стояв по пояс у воді. Хлопець же у свою чергу намагався завадити їм врятувати його. Оскільки хапатися за рятувальну мотузку хлопець категорично відмовлявся, рятувальникам довелося застосовувати надувний човен. Рятувальна операція тривала хвилин десять, після чого юнака було відправлено до лікарні невідкладної медичної допомоги.

За словами очевидців, хлопець спочатку стрибав з мосту, але лід був дуже міцний і не проломився під ним. Після цього хлопець знайшов невеличку промоїну і стрибнув туди. Таким чином він і простояв у річці близько 40 хвилин до прибуття працівників МНС, повідомили у прес-службі.