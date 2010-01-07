Рекордний джекпот випав на "помилковий" квиток

Організатори лотереї Powerball в Кентуккі (США) 6 січня оголосили ім`я володаря рекордного в історії штату джекпота вартістю 126,6 мільйона доларів. Як повідомляє Лента.ру, ним виявився автомеханік на ім`я Роб Андерсон.

Як пізніше зізнався сам новоявлений мільйонер, виграшний квиток потрапив до нього помилково. Він заїхав на автозаправку в містечку Джорджтаун і вже збирався продовжити шлях, але останньої миті зайнявся подарунками друзям і близьким на Різдво.

Як символічні подарунки Андерсон хотів купити кілька лотерейних квитків, проте автомат помилково видав йому один квиток лотереї Powerball. Чоловік вирішив зберегти випадковий папірець... і цей виграш став рекордним за всю історію штату Кентуккі. До цього найбільший джекпот вартістю в 89,3 мільйона доларів був розіграний 1996 року.

Щоправда, за правилами лотереї Powerball переможець не зможе одразу забрати всі виграні гроші. Мусить зробити вибір: однразу забрати половину суми (втративши при цьому решту) або одержувати виграш частинами впродовж тридцяти років.