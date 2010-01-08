General Motors виготовив першу батарею для електромобіля
Компанія працює над Chevrolet Volt
General Motors оголосив, що виготовив першу батарею для електромобіля Chevrolet Volt.
"Це важлива віха для GM та реальний крок до того, щоб випустити на ринок Chevrolet Volt", - заявив президент і гендиректор компанії Ед Вітейкр (Ed Whitacre) на сайті GM.
Літієво-іоновая батарея дасть змогу автомобілю проїхати перші 70 кілометрів без палива, після чого в дію вступить двигун внутрішнього згорання об`ємом 1 літр, який заряджатиме батареї.
Chevrolet Volt зможе проїхати без підзарядки до 550 кілометрів, повідомляє компанія.
Першу батарею виготовлено на заводі в Браунстауні, закладеному торік у серпні. Серійний випуск, як очікується, почнеться в четвертому кварталі.
Однак вартість очікуваного автомобіля, як і раніше, наразі не названа, зауважує РІА “Новости”.