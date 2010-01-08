У бундестагу закриють сауну
08:41, 08 січня 2010Разное
2012 0
Все одно ніхто не користується
Сауна, що діє в будинку німецького парламенту, буде закрита в 2012 році, повідомляє AFP. Замість неї депутати бундестагу одержать ще одну вбиральню.
Представник прес-служби парламенту заявила агентству, що сауна, яка здатна вмістити одночасно 20 осіб, була відкрита в 2003 році. Вона призначалася для депутатів парламенту і працівників апарату.
Проте за весь час нею скористалися лише 195 разів, більшу частину часу сауна простояла закритою. Ніхто з представників німецької політичної еліти так і не скористався можливістю попаритися поблизу свого робочого місця.
Переобладнання сауни буде проведене під час реконструкції будинку, наміченої на 2012 рік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter