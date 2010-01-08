У Києві легковий автомобіль врізався у тролейбус

У Києві на вулиці Стеценка автомобіль "Шевроле" врізався у тролейбус із пасажирами.

Як повідомляє Магнолія-ТБ, тролейбус рухався від вулиці Щусєва у бік вулиці Щербакова. На зустрічній смузі "Шевроле" пішов на обгін. Автомобіль зачепив мокрий сніг посередині дороги, після чого його винесло на смугу, якою рухався тролейбус. Водій тролейбуса спробував уникнути зіткнення - різко повернувши праворуч, він виїхав на тротуар. Але гора снігу, яка лежала там, зупинила його. Внаслідок чого "Шевроле" в`їхав у тролейбус. Від удару автомобіль розвернуло.

Водій авто одержав численні травми. Його дружину довелося витягати з машини рятувальникам МНС. Проте обидва від госпіталізації відмовилися.