Чоловік крав номери з машин і повертав за викуп

Львівські правоохоронці затримали 30-річного жителя Дрогобича, який викрадав, а потім повертав за винагороду у 300 грн. автомобільні номерні знаки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, чоловіка упіймали «на гарячому», коли він упродовж однієї ночі у райцентрі Жидачів викрав номерні знаки з чотирьох припаркованих на вулицях міста автомобілів.

За даним фактом було порушено кримінальну справу, у ході розслідування якої було встановлено, що викрадач причетний до скоєння ще десяти подібних злочинів. Слідство триває.