Компанію Saab буде ліквідовано

У п`ятницю рада директорів Saab Automobile ухвалила рішення про початок процедури ліквідації компанії. Про це з посиланням на керівника найбільшої в Швеції профспілкової організації IF Metall Стефана Лоєфвена повідомило агентство AFP.

Представники профспілки піддали різкій критиці рішення GM щодо закриття компанії незважаючи на те, що американський концерн має принаймні три пропозиції від потенційних покупців. "Це безвідповідально для GM як для власника - йти відразу в двох напрямах, - заявив Лоєфвен. - Не можна водночас займатися і продажем, і ліквідацією компанії".

Раніше повідомлялося, що на Saab претендує голландська компанія Spyker, а також шведська група компаній під керівництвом колишнього шефа MAN і власник "Формули-1" Берні Екклстоун, який виступає в альянсі з приватною інвесткомпанією з Люксембурга.

Представники GM підтвердили інформацію про початок процедури ліквідації шведського бренду, і заявили, що вони продовжать вивчати пропозиції від потенційних покупців для того, щоб "знайти оптимальне рішення для всіх зацікавлених сторін".

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