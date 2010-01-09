В Донецьку зіткнулися два авто і автобус: четверо поранених
10:35, 09 січня 2010Разное
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“Volkswagen” виїхав на стрічну смугу
Вчора, о 19-й годині, у м. Донецьк на вул. Петровського, водій автомобіля “Volkswagen passat”, рухаючись в напрямку пл. Перемоги, не вибрав безпечну швидкість та дистанцію, скоїв зіткнення з автомобілем “Hyundai sonata”, що рухався попереду в попутному напрямку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після зіткнення автомобіль “Volkswagen”, продовживши рух, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автобусом, в якому перебували 12 пасажирів.
Унаслідок ДТП четверо пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до МКЛ №14 м. Донецьк.
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