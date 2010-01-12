Автоцистерна з гліцерином протаранила житловий будинок
23:44, 12 січня 2010Разное
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Повідомлення з Тернопільщини
У Тернопільській області перекинулась автоцистерна з гліцерином, протаранивши при цьому житловий будинок, розташований біля траси.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МНС, аварія сталась сьогодні вранці в селі Озерна Зборівського району.
Рятувальники, які прибули на місце виклику, не виявили розгерметизації автоцистерни. Водночас було здійснено поливання піною бензобака для недопущення займання. Тягач відбуксирували з подвір’я приватного житлового будинку.
Жертв немає. Причини аварії встановлюються.
За попередніми висновками працівників ДАІ, водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі.
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