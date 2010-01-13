Литвин упевнений у своїй дружині

Кандидат на пост Президента Володимир ЛИТВИН переконаний, що в разі перемоги на президентських виборах його дружина Тетяна достойно виконуватиме роль першої леді країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу “1+1”, відповідаючи на запитання, чи готується його дружина до ролі першої леді країни, оскільки на сьогодні вона є досить не публічною особою.

В.ЛИТВИН наголосив, що його дружина “дасть фору всім першим леді”.

За його словами, “моя дружина Тетяна, якій я вдячний, що вона мене терпить, бо я надзвичайно складне щастя, вона виконує роль першої леді в нашій сім’ї”.

Він висловив переконання, що в разі обрання його на посаду Президента України “в неї обов’язки і відповідальність ще більше зростуть у сім’ї”.

Водночас В.ЛИТВИН наголосив, що “там, де вкрай необхідно брати участь дружині в протокольних заходах, я вас запевняю, що це буде достойне представлення країни”.