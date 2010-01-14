Жінка виміняла дворічну доньку на рушницю

Поліція заарештувала сьогодні мешканку міста Мейсе, штат Арізона, яка обміняла власну дворічну доньку на рушницю.

За даними шерифа, 33-річна Таня Нароу (Tanya Nareau) уклала угоду із своїм знайомим, який і повідомив про інцидент поліцію, передає Associated Press. Сама затримана запевняє, що віддала дитину, знаючи, що знайомий її виростить краще, ніж вона.

Після затримання Т.Нароу було пред`явлене звинувачення в протиправній угоді та незаконному володінні вогнепальною зброєю.