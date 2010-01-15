Луценко: Ющенко живе у своєму вигаданому примарному світі

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що він не зраджував чинного Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи збільшення кількості звинувачень, які останнім часом лунають на його адресу з вуст Президента, Ю.ЛУЦЕНКО під час прес-конференції в Тернополі висловив переконання, що «Віктор Андрійовчи ображений на всіх, хто не підтримує його».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що говорити про якісь зради вважає некоректним. «У політиці говорити щодо зради певного політика є неправильним. Головне – чи я зраджував свої переконання, а я їх не зраджував. Не я покривав свата при отриманні хабара, не я виписував різні універсали, які дали можливість уникнути кримінальної відповідальності сотням людей», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він додав, що «від ЮЩЕНКА пішли ПОРОШЕНКО, ЗІНЧЕНКО, ГРИЦЕНКО, ЯЦЕНЮК». «Не я один в цьому сумному ряду. На жаль, Віктор Андрійович має талант запрошувати до себе найкращих, а потім робити їх своїми ворогами. Чому так відбувається? Думаю, не з моєї вини», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його спостереженнями, «сьогодні Віктор Андрійович веде скоординовану боротьбу з ТИМОШЕНКО, тому під роздачу потрапляє і ЛУЦЕНКО, і міліція».

«Звичайно, в міліції є чимало проблем, але називати її бандою, шайкою - це недопустимо будь-кому, а тим паче Президенту. Це реакція ображеної людини, яка живе у своєму вигаданому примарному світі», - вважає міністр. При цьому він зазначив, що особисто на главу держави і на його вислови зла не тримає.

«Але як міністр не допущу хамства по відношенню до міліції, до 300-тисячного колективу, який робить все для того, щоб в державі був порядок», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.