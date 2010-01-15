У Києві самогубця стрибнув з моста Патона

У Дніпровському районі Києва чоловік покінчив життя самогубством, стрибнувши з мосту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Києві, сьогодні о 10-й годині ранку на пункт оперативно-диспетчерської служби МНС надійшло повідомлення, що з моста Патона впала людина.

За викликом негайно виїхав пожежно-рятувальний підрозділ Дніпровського району. Вдягнувши спеціальні костюми, рятувальники спустились на замерзлу річку, по льоду дістались до людини, яка знаходилась в метрах тридцяти від берега, та витягнули її з крижаної води.

На березі бригада швидкої допомоги констатувала смерть чоловіка від переохолодження.

За даними ГУ МНС, рибалки бачили, як загиблий забрався між другим і третім прольотами київського моста та з криками зірвався вниз. Через відсутність мобільного зв’язку на «101» зателефонували не одразу. За цей час сильною течією людину пронесло багато метрів. Чоловік, зачепившись за кромку льоду, застряг між кригами.

На вигляд самогубці приблизно 55 років, кавказької національності, добре вдягнений, зазначили в прес-службі, додавши, що, за попередніми даними, за описом жертва схожа на квартирного злодія, якого розшукує міліція.

Наразі причини цієї події з’ясовують фахівці.